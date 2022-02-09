Приказ об увольнении за прогул отменен, сотрудник восстановлен в должности.

Перевод на "удаленку" – как повод для увольнения

Гражданин получил уведомление по корпоративной почте о переходе работников на удаленную работу в связи с эпидемией коронавируса и остался трудиться дома. Однако дни "дистанционки" кадровики посчитали прогулом и уволили сотрудника.

Работник был вынужден обратиться в суд, чтобы:

восстановиться в должности;

взыскать зарплату за время вынужденного прогула;

взыскать компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей;

взыскать расходы за юруслуги – 30 000 рублей;

выдать дубликат трудовой книжки без записи, признанной недействительной.

Воспользовался сложной ситуацией

Суд первой инстанции посчитал, что работодателем не было допущено никаких нарушений при увольнении, так как отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие введение дистанционного режима работы в компании, а электронная переписка ничего не значит.

Апелляция это решение отменила и частично удовлетворила требования сотрудника:

в прежней должности восстановлен;

взыскано 445 тысяч в счет среднего заработка за время вынужденого прогула, 10 тысяч в счет морального вреда и 25 тысяч на судебные расходы.

на работодателя возложена обязанность выдать дубликат трудовой книжки без записи об увольнении.

Самый гуманный

Дело передали в кассацию, которая постановила:

средний заработок пересчитать – при первоначальном расчете была допущена арифметическая ошибка и вместо 126 дней вынужденного прогула учли 124;

в остальном оставить решение апелляции без изменений.

Составление и издание в столь короткий промежуток времени (7 дней) двух приказов о примении дисциплинарных взысканий могут свидетельствовать о намеренных действиях по увольнению работника в период объявленного в регионе режима повышенной опасности и злоупотреблении правом со стороны работодателя как более сильной стороны в трудовом правоотношении (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 09.02.2021 N 88-934/2021 по делу N 2-3741/2020).

"Удаленка" по собственному

Отметим, за отказ вернуться в офис нельзя уволить, как за прогул, если сотрудник продолжал выполнять свои трудовые обязанности из дома: необходимость окончания "удаленки" надо еще доказать.